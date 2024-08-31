Lyon, Rennes'den Wamed Omari'yi kiraladı

Lyon, Rennes'in genç stoperi Wamed Omari'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lyon, Rennes'den Wamed Omari'yi kiraladı
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31 Ağustos 2024 01:55
Temsilcilerimizin rakiplerinden Lyon, Rennes'den Wamed Omari'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lyon, bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Rennes altyapısından yetişen oyuncu aynı zamanda Komorlar milli takım oyuncusu!

Geçen sezon 34'ü ilk 11 olmak üzere toplam 36 maça çıkan genç stoper 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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