Lyon beraberliği son anda kurtardı

Ligue 1'in 15. haftasında Olympique Lyon ile Nice 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lyon beraberliği son anda kurtardı
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12 Kasım 2022 01:00
Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Olympique Lyon, sahasında Nice'i ağırladı.

Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısını Nicoles Pepe'nin penaltı golüyle önde kapatan Nice, skoru korumayı başaramadı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Lyon penaltı kazandı ve Lacazette topu ağlara göndererek maçın skorunu 1-1 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Lyon 21 puana, Nice ise 20 puana yükseldi.

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