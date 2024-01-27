Luuk de Jong yıldızlaştı PSV evinde kazandı

Hollanda Eredivisie 19. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Almere City'i 2-0 yendi.



PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 63. dakikalarda Luuk de Jong kaydetti.



PSV bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Almere City ise 20 puanda kaldı.



PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında Ajax deplasmanına giderken, Almere City evinde Escelsior'u konuk edecek.



