Luuk de Jong yıldızlaştı PSV evinde kazandı

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında PSV Eindhoven evinde Almere City'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luuk de Jong yıldızlaştı PSV evinde kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 22:41
Hollanda Eredivisie 19. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Almere City'i 2-0 yendi.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 63. dakikalarda Luuk de Jong kaydetti.

PSV bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Almere City ise 20 puanda kaldı.

PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında Ajax deplasmanına giderken, Almere City evinde Escelsior'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery