Luka Modric, Real Madrid ile sözleşme uzatıyor

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric için çarpıcı bir karar aldı.
The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki takım kaptanı Luka Modric'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Haberde; Real Madrid yönetiminin bu kararı almasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istekli oluşunun önemli olduğuna değinildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıkan Hırvat orta saha, bu maçlarda 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.
The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki takım kaptanı Luka Modric'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Haberde; Real Madrid yönetiminin bu kararı almasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istekli oluşunun önemli olduğuna değinildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıkan Hırvat orta saha, bu maçlarda 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.
🖊Real Madrid, 38 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini uzatacak. [The Athletic]
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— Sporx (@sporx) February 3, 2024