Luka Modric, Real Madrid ile sözleşme uzatıyor

🖊Real Madrid, 38 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini uzatacak. [The Athletic]



🏆5 Şampiyonlar Ligi

🏆5 İspanya Süper Kupası

🏆4 UEFA Süper Kupası

🏆4 FIFA Kulüpler Şampiyonası

🏆3 LaLiga

🏆2 İspanya Kupası

🏅1 Ballon d'Or

🏅1 UEFA yılın oyuncusu

🏅1 FIFA yılın oyuncusu pic.twitter.com/GZWpUY5fwt



— Sporx (@sporx) February 3, 2024

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric için çarpıcı bir karar aldı.The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki takım kaptanı Luka Modric'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.Haberde; Real Madrid yönetiminin bu kararı almasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin istekli oluşunun önemli olduğuna değinildi.Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıkan Hırvat orta saha, bu maçlarda 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.