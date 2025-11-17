17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Luis Suarez: "Messi'nin hala kazanma hırsı var"

Inter Miami'nin yıldız golcüsü Luis Suarez, bir röportajda Barcelona ve Lionel Messi hakkında konuştu.

17 Kasım 2025 20:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Suarez: 'Messi'nin hala kazanma hırsı var'
Inter Miami'nin deneyimli yıldızı Luis Suarez, Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız golcü, Barcelona günlerinden Lionel Messi'ye kadar kariyerinin önemli yapıtaşları hakkında konuştu.

Fiziksel olarak hala çok dinç olduğuna dikkat çeken 38 yaşındaki yıldız, "Yıllar içinde performansı artırmak için farklı araçlar kullanmayı öğrendim. Çıplak ayak yaptığım o koşu, günü daha enerjik geçirmemi sağlıyor. Eskiden bir buçuk saatlik antrenmandan sonra eve gider, bütün günü koltukta geçirirdim.

Eskiden tüm günü boş geçirirdim. Şimdi hep hareket halindeyim. Bu sayede akşama daha dinç çıkıyorum ve maçlara da eskisinden daha farklı bir formda geliyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolun geliştiğini belirten Suarez, "Bugün beslenme, önleyici çalışma, bireysel fitness… Hepsi çok gelişti. Bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. İnsan düşünüyor, 'Bugün bu imkânlar olsaydı daha çok verim verirdim' diye… Ama belki o zaman vücudumun ihtiyacı oydu. Futbol çok değişti ve bugün daha profesyonel." sözlerini sarf etti.

"ELEŞTİRİLER BENİ GÜÇLENDİRDİ"

Kariyerinde eleştirilerin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyeyen Suarez, "Rebel biriyim. Birçok açıdan kötü örnek oldum, ama eleştirilerle savaşmayı hep öğrendim. 18 yaşında Nacional'de gol kaçırdım diye eleştirildim. Ajax'ta kilolu dediler. Liverpool'da disiplin sorunları dediler. Barcelona'da formsuzluk dönemlerim oldu. Kariyerim boyunca hep eleştirilerle savaştım. Eleştiriler beni güçlendirdi, asla yıkmadı." diye konuştu.

"SAVAŞMAYI ÖĞRENDİM"

Çocukluğunun zorluklarla geçtiğini söyleyen Uruguaylı efsane, "Yemek bulamadığımız günler oldu. Annemin kazandığı parayı 9–10 yaşındayken ben gider alırdım. Arabalar yıkadım, sokaktan telefon kartı toplayıp sattım… Hiçbir şey kolay olmadı. Bu yüzden hep savaşmayı öğrendim." dedi.

"MESSI'NİN HALA KAZANMA HIRSI VAR"

Lionel Messi hakkında konuşan Suarez, "Yıllar geçtikçe hem sahada hem dışında çok iyi tanıdık birbirimizi. Çocuklarımız da birlikte büyüyor. Bazen birbirimize bakıp Barcelona'da konuştuklarımızı hatırlıyoruz: Kariyerimizin son dönemini birlikte geçirmek. Eşsiz. Hâlâ kazanma takıntısı var. 37 yaşında pres yapıyorsa, 25 yaşındaki oyuncu da yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"2014-2017 ARASI EN İYİ DÖNEMİM"

Liverpool'daki ve Barcelona'daki Suarez'in farklı hakkında konuşan yıldız golcü, "Liverpool'da 40 metre koşup kendi pozisyonumu yaratıyordum. Barcelona'da 10x10'luk alanda bir dokunuş oyununu öğrenmek zorundaydım. Beni çok geliştirdi. 2014–2017 arası en iyi dönemimdi." dedi.

"BARCELONA'DA HAFIZA YOK.."

Barcelona hakkında konuşan Suarez, "Barcelona'yı hâlâ takip ediyorum. Çocuklar da öyle. Evimiz orada. Planımız bir gün Barcelona'ya geri dönmek. Barcelona'da üç günde bir 7–10 arasında performans göstermek zorundasın. Bir maç kötü oynarsan hemen konuşulur. Ardından iki gol atarsın, herkes över. Sonra yine iki maç gol atmazsın, yine eleştirilirsin. Orada zirvede kalmak düşündüğünden çok daha zor. Barça'da hafıza yok. Sürekli kanıtlamalısın." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
