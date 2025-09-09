08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

Luis Suarez'e tükürme olayı nedeniyle ceza!

MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti. Uruguaylı futbolcu, kariyerinde daha önce ırkçılık ve ısırık nedeniyle de men cezası almıştı.

calendar 09 Eylül 2025 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Luis Suarez'e tükürme olayı nedeniyle ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS), Inter Miami'nin Uruguaylı forveti Luis Suarez'in 31 Ağustos'ta Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalindeki tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men edildiğini duyurdu.

MLS'ten yapılan açıklamada, "MLS, Seattle Sounders ve Inter Miami arasında oynanan 2025 Lig Kupası Finali'nin ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin cezalarını açıkladı. Luis Suarez (Inter Miami), MLS normal sezonunda 3 maçlık men cezası aldı." denildi.

Inter Miami forveti, MLS'de 13 Eylül'deki Charlotte FC, 16 Eylül'deki Seattle Sounders ve 20 Eylül'deki DC United maçlarını kaçıracak.


MLS kararı, Lig Kupası Disiplin Komitesinin Suarez'in son düdükten sonraki davranışları nedeniyle Lig Kupası'ndan 6 maç men cezası almasının ardından geldi.

TOPLAMDA 9 MAÇ CEZA

Böylece Suarez, MLS'de 3, Lig Kupası'ndaki 6 maçtan men edilmiş oldu.

Inter Miami, Lig Kupası finalinde Sounders'a 3-0 yenildikten sonra Suarez, sahada rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmüştü.

Suarez, 2011 yılında Liverpool'da oynarken Manchester United'ın defans oyuncusu Patrice Evra'ya ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle sekiz maç men cezası almıştı. Forvet oyuncusu, Ajax, Liverpool ve Uruguay formaları giydiği dönemde üç ayrı ısırma olayından dolayı ceza almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.