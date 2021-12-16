Luis Nani için sürpriz transfer iddiası

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı yeniden Fenerbahçe'yle anılan Luis Nani'nin Brezilya ekiplerinden Fluminense'ye imza atacağı iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Luis Nani için sürpriz transfer iddiası
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16 Aralık 2021 10:33
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli yıldız Luis Nani'nin Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti. Orlando City'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan tecrübeli isim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı

MLS ekibi Orlando City'den ayrıldıktan sonra dünyaca ünlü yıldız futbolcu Luis Nani'nin yeni adresinin neresi olacağı henüz bilinmiyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nani'nin geri dönebileceği iddia edilmişti.

Portekizli yıldızın yeni adresi için flaş bir iddia bu kez Fabrizio Romano'dan geldi. İtalyan gazetecinin haberine göre; yıldız futbolcu için Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense devrede. Nani ile Brezilya kulübü arasında görüşmelerin devam ettiği ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığı öne sürüldü.

Portekizli yıldızın yakın zamanda son kararını vermesi ve imzayı atması bekleniyor.

Felipe Melo'yu da kadrolarına katmışlardı

Fluminense, geçtiğimiz günlerde ülkemizde Galatasaray 'da da forma giyen Felipe Melo ile sözleşme imzalandığını açıklamıştı. 

 


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