Luis Campos: 'Umarım Messi 3 yıl kalır'

PSG'nin Sportif Direktörü Luis Campos, takımın süperstarlarından Lionel Messi'yle yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.



Messi'nin verdiği performanstan ve takım içi uyumundan çok memnun olduğunu söyleyen Campos, "Onunla çok mutluyum. Geçen sezon biraz onun için karmaşık geçti. 20 yıl Barcelona ikonu olduktan sonra hayatında çok büyük bir değişiklik oldu. İspanya Ligi'nden farklı bir yerde yeniden başladı ve zamana ihtiyacı vardı" dedi.



"MESSI UMARIM 3 YIL KALIR"



Yavaş yavaş beklenen seviyelerine çıkacağını söylediği Messi'nin PSG'de ne kadar kalacağına ilişkin ise Campos, "Yaptığımız görüşmede mutlu olduğunu söyledi. Umarım 3 yıl boyunca bizimle kalmaya devam eder" diye konuştu.



"İLİŞKİLERİN DÜZELMESİNE MÜSADE ETMELİYİZ"



Campos taraftar tarafından ıslıklanan Neymar'ın Messi ile birlikte maç sonu tribün selamlamasına katılmaması ile ilgili ise, "Duygusal olarak zor süreçlerden geçildi. Real Madrid'e elenildikten sonra hoş şeyler olmadı. Yavaş yavaş ilişkilerin iyileşmesine müsade etmemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.



"EN BÜYÜK YALAN MBAPPE'NİN NEYMAR'I İSTEMEDİĞİ"



PSG'nin Neymar'dan kurtulmaya çalışmasına yönelik haberleri ise yalanlayan Campos, "PSG'den ayrılmaya yaklaşmadı bile. Bu yaz çıkan Neymar haberlerinin tamamı asılsızdı. Mbappe'nin Neymar'ın satılmasını istediğini söylemek ise en büyük yalan haberdir. Neymar bizim projemizin en büyük parçalarından biri" açıklamasını yaptı.









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