ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, eski NBA koçu Tyronn Lue, NBA'deki boş başantrenörlük işlerinden birini alırsa, eski NBA oyuncusu Chauncey Billups kendisine yardımcı başantrenör olarak katılabilir.



Chicago Bulls, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, bu sezondan sonra koçluk araştırmalarına girecek ve Lue'nun, Bulls ve Pelicans'ın kısa bir süre önce boşalttığı başantrenörlük pozisyonları için mülakata girebileceği söyleniyordu.



Wojnarowski, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Kaynakların ESPN'e açıkladığına göre, Lue'nun adaylığını rakipler için daha da ilgi çekici kılan başka bir şey var: Takımlar, Lue'nun Chauncey Billups ile muhtemel kadrosuna yardımcı koç olarak katılma konusunda konuştuğunun farkındalar.



Kaynaklar, Billups'ın üst düzey bir ön ofis rolü için kendisini hazırladığını, ancak 2017'de Cleveland Cavaliers'ı geri çevirdiğini ve televizyondan ayrılmaya olan ilgisinin, ön ofisten koçluğa geçmeye dönüştüğünü söylediler."



Lue, eski koç David Blatt'in sezon ortasında görevden alınmasının ardından başantrenörlük görevini devraldıktan sonra, Cleveland Cavaliers ile 2016 şampiyonluğunu kazanmıştı. LeBron James'in ayrılışının ardından Cavs'ın sezona 0-6 başlamasının ardından, 2018-19 sezonunun başlangıcında Lue'nun işine son verilmişti.



Detroit Pistons ile kariyerinde eski bir Finaller MVP'si olan Billups, şu anda Clippers için televizyon yayıncılığı işinde. Kendisi ve Lue'nun uzun süredir arkadaş oldukları ve NBA'de birlikte çalışmakla ilgilendikleri biliniyor.



