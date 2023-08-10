Lucescu'nun Dinamo Kiev'i ilk maçı kaybetti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Yunanistan temsilcisi Aris karşı karşıya geldi.
Kleanthis Vikelidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aris 1-0 kazanarak play-off'a yükselmek için avantajlı skoru aldı.
Karşılaşmada Aris'e galibiyeti getiren golü ise 69'da penaltıdan Palma kaydetti.
Bilindiği gibi bu maçta turu geçen ekip, Beşiktaş'ın Neftçi'yi elemesi halinde siyah beyazlıların play-off turundaki rakibi olacak.
Kleanthis Vikelidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aris 1-0 kazanarak play-off'a yükselmek için avantajlı skoru aldı.
Karşılaşmada Aris'e galibiyeti getiren golü ise 69'da penaltıdan Palma kaydetti.
Bilindiği gibi bu maçta turu geçen ekip, Beşiktaş'ın Neftçi'yi elemesi halinde siyah beyazlıların play-off turundaki rakibi olacak.