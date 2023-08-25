Lucescu: "Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 3-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucescu: 'Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'
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25 Ağustos 2023 00:08
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 00:13
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Hakem kararlarını eleştiren Lucescu, "Hakemlere karşı bir tutumum olduğunu söyleyeceksiniz ama iptal olan golümüzde çizgiyi televizyondan gördüm. Oyuncumuz ofsaytta değildi. Beşiktaş'a verilen penaltıyı da sağduyulu bir hakem vermez. Bir takımla alay edemezsiniz. Bu kararlar bana biraz abartılı geldi. Ancak Avrupa kupalarında da en çok gol yiyen takımız sanırım." dedi.

Maç hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "İyi bir maç oldu. Gol atma şanslarımız oldu, hatalarımız oldu ancak hatalar her zaman olur. Mağlup olduk takımın rakibi domine etme becerisi beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DEĞİL AFRİKA MİLLİ TAKIMI"

Beşiktaş'ta çok fazla Afrikalı oyuncu oynadığını söyleyen Rumen teknik direktör, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar." diyerek sözlerini noktaladı.

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