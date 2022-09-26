Lucas Torreira için flaş açıklama: 'Aslında forvetti'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya dair İtalya'dan önemli açıklamalar geldi.



Sarı kırmızılı futbolcu keşfeden Roberto Druda, Torreira'nın Galatasaray'a transferini değerlendirdi.



Druda, "Floransa'da 4-5 yıl kalacağını düşünmüştüm çünkü iyiydi ve Fiorentina'ya karşı iyi hisler besliyordu. Ayrıldığında, bir Fiorentina taraftarı gibi incindim. Lucas'ın eskiden bir forvet olduğunu biliyorum. Gol anlamında öne çıkıyordu Fiorentina'da, olağanüstü özellikleri var. Ben onu ilk tanıdığımda, ikinci forvet konumundaydı. Daha sonra Massimo Oddo, onu orta sahada oynattı. Bana kalsa, forvetlerin arkasında oynatırdım çünkü orada daha güçlü. Hücum gücü ve defans yeteneği birleşince, saha içinde daha aktif oluyor." dedi.



Fiorentina'dan ayrılma sürecine değinen Druda, "Gitmesinin sebebi sadece ekonomik mi? Belki menajeri için evet ama benim için popüler olmayan bir lige (Süper Lig) gitmesi iyi bir seçim değil. Mesele sadece para değil. Napoli'de oynanan maçtan sonra antrenörü onunla konuşmadı, Juventus'a gol attığında, içinde nasıl bir öfke olduğunu gördünüz. Zaten Fiorentina'nın onunla yolları ayırması gerekiyordu, artık teknik direktörle bağları kopmuştu." ifadelerini kullandı.





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