Galatasaraylı Lucas Torreira, Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı çevirmeleri hakkında konuşan Lucas Torreira "Geriye düştüğümüzde sakin olmak önemli. İlk yarıda fırsatları değerlendiremedik. Devrede hocamızın dediklerini dinledik. Sonra sakin oynadık. Kendi oyunumuza odaklandık ve gollerimizle kazandık." dedi.



Lucas Torreira ayrıca "Her maç önemli. Sakin olmalıyız. Bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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