Lucas Torreira: "Bizde bir aile ortamı var"

Galatasaray'da Lucas Torreira, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Lucas Torreira: 'Bizde bir aile ortamı var'
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12 Ocak 2025 21:19
Galatasaray'da Lucas Torreira, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Torreira yaptığı açıklamada, "Doğrusu zorlandık. Çok zor bir maç oldu. Rakip de zor bir oyun oynanıyordu. Rakip ikinci topların peşinden koşuyordu. Uzun oyuncualrdan oluşuyorlar. Hava da soğuktu. Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes her şeyini veriyor." dedi.

"KUPADA DA DEVAM ETMELİYİZ"
Uruguaylı futbolcu ayrıca, "Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Gelişmeye de açık olmamız lazım. Bu ligde her maç zor. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz. Taraftarımızı da mutlu etmeliyiz, zaten görevimiz bu." ifadelerini kullandı.

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