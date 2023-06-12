Luan Peres: 'İyi bir final çıkardık'

Fenerbahçe forması giyen Luan Peres, Başakşehir finali ve Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendirdi.
Brezilyalı savunma oyuncusu, "Çok mutluyuz, Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizler açısından zor bir maçtı ama bana göre takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda da gösterdiğimiz iyi bir performans vardı. İki hızlı golle beraber özgüven kazandık ve oyunumuzu daha rahat oynadık. Bana göre iyi bir final çıkardık. Daha fazla gol de atabilirdik ama 2-0 güzel bir skor. Hem atakta hem defansta iyi bir iş çıkardık." dedi.
Luan Peres ayrıca, "Taraftarlarımız inanılmazlar. Bugün onların farkını bir kez daha gördük. Sahada 90 dakika boyunca oyunumuza yardımcı oldular ve fark yarattılar daha önce olduğu gibi." sözlerini sarf etti.
Brezilyalı savunma oyuncusu, "Çok mutluyuz, Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizler açısından zor bir maçtı ama bana göre takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda da gösterdiğimiz iyi bir performans vardı. İki hızlı golle beraber özgüven kazandık ve oyunumuzu daha rahat oynadık. Bana göre iyi bir final çıkardık. Daha fazla gol de atabilirdik ama 2-0 güzel bir skor. Hem atakta hem defansta iyi bir iş çıkardık." dedi.
Luan Peres ayrıca, "Taraftarlarımız inanılmazlar. Bugün onların farkını bir kez daha gördük. Sahada 90 dakika boyunca oyunumuza yardımcı oldular ve fark yarattılar daha önce olduğu gibi." sözlerini sarf etti.
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