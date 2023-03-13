Miami Heat guardı Kyle Lowry, uzunca bir süre ilk beş başladıktan sonra Heat için benchten gelmeye aldırış etmediğini söyledi.



Lowry, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Orlando Magic'e karşı alınan 126-114'lük mağlubiyette, kariyerindeki 677 maçlık ilk beş çıkma serisine son vererek, karşılaşmaya benchten dahil olmuştu.



Sol dizindeki ağrı nedeniyle 2 Şubat'tan beri forma giyemeyen Lowry, en son 26 Ocak 2013'te Toronto Raptors forması giyerken, Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçta benchten oyuna girmişti.



36 yaşındaki oyuncu, 15 maç kaçırdıktan sonra takıma elinden geldiğince yardım etmek istediğini şu şekilde açıkladı:



"Şu noktada, ilk beş konusu artık umurumda değil. Bence halen ilk beş oyuncusuyum, ama şu anda çözmemiz gereken bazı şeyler var. Ve bu konuyu zaten koçla (Erik Spoelstra) da konuştuk. Bir aksilik yaşamayacak kadar sağlıklı olduğumdan ve rotasyonun tekrar değişmesine sebep olmayacağımdan emin olmak istiyor."



36-33'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nda yedinci sırada yer alan Heat, sezonun son ayına doğru bir ritim bulma umutlarını sürdürüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ