Los Angeles, Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı

Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Los Angeles, Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı
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11 Ocak 2024 01:48
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı.

Los Angeles ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ABD'li basketbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında Leonard'ın 3 yıllık sözleşme karşılığında 152,4 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu yaşayan ve 5 kez all-star seçilen skorer oyuncu, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formaları giydikten sonra 2019'da Clippers'a imza atmıştı.

Leonard, NBA'de bu sezon maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

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