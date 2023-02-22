Chiacgo Bulls, Lonzo Ball'un sezonu kapattığını açıkladı.



Bulls'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Lonzo ile ilgili "Son birkaç ayda kuvvet ve işlev açısından önemli artışlar sağlamasına rağmen, basketbolla ilgili üst düzey etkinliklere katılım sırasında performansını sınırlayan rahatsızlıklar yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Ocak 2022'den beri forma giyemeyen Lonzo, geçtiğimiz sene iki dizinden de ameliyat geçirmişti. Chicago, Ball'un son NBA maçında bu yana normal sezonda 45-56 serisi yakalamıştı.



25 yaşındaki Ball, çeşitli alt vücut sakatlıkları nedeniyle kariyerinde hiçbir sezonda 63'ten fazla maç oynayamadı.





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