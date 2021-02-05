Londra derbisinde zafer Chelsea'nin oldu

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Londra derbisinde Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yendi.

, Fotoğraf; EPA
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Londra derbisinde zafer Chelsea'nin oldu
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05 Şubat 2021 00:53
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde iki Londra ekibi Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak galibiyete ulaşan taraf oldu.

Mücadelenin 24. dakikasında Chelsea penaltı kazandı ve Jorginho topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi, ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıd oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Chelsea, Tottenham'ı kendi yarı sahasında tutarak skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Tottenham üst üste 3. yenilgisini aldı, Chelsea'nin hocası Tuchel takımının başındaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Chelsea 36 puana yükselerek yeni teknik direktör Tuchel yönetiminde önemli bir derbi galibiyetine imza attı. Tottenham ise 33 puanda kaldı.



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