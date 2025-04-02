Lloris: 'Martinez en iyilerinden biri'

Los Angeles FC forması giyen Hugo Lloris, Aston Villa'da oynayan Arjantinli meslektaşı Emiliano Martinez ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.



Fransız kaleci, "Emiliano Martinez'i beğeniyorum. Karakteri ve davranışlarıyla ilgili çok soru var ama ben takımına değer kattığını düşünüyorum. Emiliano hem saha içinde hem de saha dışında harika bir kişilik." dedi.



Martinez'in özellikle penaltılar konusunda çok iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Lloris, "Bazen penaltılar konusunda eleştirilse de bence penalatılarda çok iyi iş çıkarıyor. Penaltılar söz konusu olduğunda dünyanın en iyi kalecilerinden biri hatta belki de en iyisi. Ancak Martinez sadece penaltılarda iyi değil. O harika bir kaleci ve Aston Villa ile Premier Lig'de harika ve ülkesi Arjantin'in kupalar kazanmasını sağladı." sözlerini sarf etti.



