Liverpool, evinde ilk kez puan kaybetti! Burnley umutlarını korudu..

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, Burnley'i konuk etti.



Anfield Road'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 34. dakikada Andre Robertson atarken, konuk ekibin sayısını ise 69. dakikada Jay Rodriguez kaydetti.



Daha önce şampiyonluğunu ilan etmiş olan Liverpool, puanını 93 yaptı. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Burnley ise 50 puanla maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.



Liverpool, gelecek hafta Arsenal deplasmanına konuk olacak. Burnley ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.



LIVERPOOL, EVİNDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ



Şampiyon Liverpool, bu sezon evinde ilk kez puan kaybetti. Kırmızılar, bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını kazanmıştı. Liverpool, evindeki tüm maçları kazanan ilk takım olma şansını kaçırdı.



100 BARAJI İÇİN 3 GALİBİYET GEREK



Liverpool'un, 100 puan barajına ulaşan ilk takım olması için geri kalan 3 maçını da kazanması ya da sadece birinden beraberlik alması gerekiyor.



