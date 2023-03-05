Premier Lig 26. hafta maçında Liverpool, sahasında Manchester United ile karşılaştı.



Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 7-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 50. dakikalarda Cody Gakpo, 47 ve 75. dakikalarda Darwin Nunez, 66 ve 83. dakikalarda Muhammed Salah, 88. dakikada Firmino kaydetti..



SALAH TARİHE GEÇTİ



Skoru 3-0'a getiren Gakpo'nun golünün asistini yapan Muhammed Salah, Avrupa'nın Beş Büyük Ligi'nde 2022-23'teki tüm maçlarda 20 gol ve 10 asist istatistiklerine ulaşan ilk futbolcu oldu.



Attığı iki golle yıldızlaşan Cody Gakpo, Liverpool formasıyla 6. golünü kaydetti. 2 gol atan Nunez ise 31 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı. 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Muhammed Salah da 37 maçta 23 gol ve 12 asist yaptı.



92 YIL SONRA BİR İLK



Manchester United, 92 yıl sonra ilk kez ligde 7-0'lık skorla mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, son olarak Aralık 1931'te Wolves'a 7-0 yenilmişti.



5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Liverpool, puanını 42'ye çıkardı. 4 maç sonra kaybeden ManU ise 49 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Bournemouth'a konuk olacak. United ise Southampton'ı ağırlayacak.





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