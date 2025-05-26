Liverpool'da Wirtz için geri sayım!

Premier Lig'de erken şampiyonluğa ulaşan Liverpool, transferde gaza bastı.



100 MİLYON EURO VE BONUS



İngiliz devinin gündeminde bir süredir Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz yer alıyor. Liverpool, Alman yıldız için Bayer Leverkusen'e 100 milyon euro ve bonuslar içeren ilk teklifini sundu.



GÖRÜŞMELER OLUMLU



Sky'da yer alan habere göre, Liverpool ve Bayer Leverkusen arasında 22 yaşındaki futbolcu için yapılan transfer görüşmelerinin olumlu bir şekilde devam ettiği kaydedildi.



WIRTZ ANLAŞMAYI BEKLİYOR



Liverpool'a transfer olmaya sıcak bakan Florian Wirtz, imza için kulüplerden gelecek anlaşma haberini bekliyor.



SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in bonservisinin bulunduğu Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



