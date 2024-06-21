Liverpool'da hedef Arda Güler!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta attığı golle adından söz ettiren Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası geldi.



ARNE SLOT ONU İSTİYOR



İngiliz medyasında yer alan habere göre, Liverpool'un, Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un, fırsat olması halinde 19 yaşındaki genç futbolcunun transferini istediği belirtildi.



DİĞER HEDEF RODRYGO



Liverpool'un ayrıca Real Madrid'den bir diğer transfer hedefinin Rodrygo olduğu iddia edildi.



AYRILMAK İSTEMİYOR



Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılması durumunda ise genç yıldızın gidebileceği bir diğer takım olarak Real Sociedad gösterildi.



Arda Güler, Real Madrid'e imza sürecinde ve daha sonra yaptığı açıklamalarda kiralık olarak gitmeyeceğini söylemişti.



İSPANYA PERFORMANSI



Real Madrid'de ilk yılında 12 maçta süre bulan milli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.





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