Liverpool'da gündem 'Kriz'

İngiltere Premier Lig'e çok iyi başlayan Liverpool, 5'te 5 yapmasının ardından Crystal Palace'a kaybetti.Arne Slot'un ekibi, Crystal Palace karşısındaki mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.Liverpool için mağlubiyetler Galatasaray maçı sonrası da sürdü. Slot'un ekibi, Galatasaray maçının ardından ligde Chelsea'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.Liverpool'da milli ara öncesi arka arkaya alınan 3 mağlubiyet sonrası kriz iddiası gündeme geldi.İngiliz basınından Daily Mail, "Liverpool krizde mi?" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Futbolda şansını kendin yaratırsın ama bir şeylerin yanlış olduğu açıktı." ifadelerine yer verdi.Liverpool ile ilgili en çok gündeme gelen konulardan biri de yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro bedelle kadroya katılan Florian Wirtz'in performansı oldu.Alman yıldız, Liverpool'da forma bulduğu 10 maçta yalnızca 1 asist yaptı ve gol sevinci yaşayamadı.Liverpool Echo'da Florian Wirtz için yapılan yorumda, "Hala doğru anı beklemeye devam ediyor." yorumu yapıldı.Milli araya üst üste 3 mağlubiyet ile giden Liverpool, ara sonrası ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.