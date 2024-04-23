Liverpool'a Jota'dan kötü haber!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sakatlığı bulunan Diogo Jota'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'a Jota'dan kötü haber!
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23 Nisan 2024 18:07
Premier Lig'de Everton ile karşı karşıya gelecek Liverpool'a Portekizli yıldızı Diego Jota'dan kötü haber geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp, Fulham maçında sakatlık yaşayan Jota'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 32 maçta süre bulan 27 yaşındaki Jota, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.

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