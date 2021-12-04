İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Liverpool karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.



Liverpool maçta oyun üstünlüğünü elinde tutan taraf olurken 60. dakikada Diogo Jota sıradışı bir gol kaçırdı. Wolves kalecisi Jose Sa, topu es geçti ve Jota boş kaleye doğru topla dripling yaptı. Wolves savunmacıları Coady ve Kilman kaleye doğru koşarken Jota'nın vuruşu çizgi üstündeki Coady'den geri geldi.



Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Divock Origi kaydetti.



Liverpool, Chelsea'nin kaybetmesiyle birlikte eline geçen lider olma fırsatını değerlendirdi ve puanını 34 yaparak koltuğu devraldı. Ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Wolves, 21 puanda kaldı.



Liverpool, gelecek hafta eski kaptanı Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk edecek. Wolves ise Manchester City deplasmanına gidecek.





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