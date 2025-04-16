Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı.
Üç Serie A ekibinin de kısa süre içinde Hırvat eldiven için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı belirtildi.
10 MİLYON EURO'NUN ALTI MASADA DEĞİL
Yönetim, 10 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı.
16 Nisan 2025 09:02
Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı.
Fenerbahçe
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