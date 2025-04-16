Livakovic'e Serie A'dan üç talip!

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
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16 Nisan 2025 09:02

Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı. 

Üç Serie A ekibinin de kısa süre içinde Hırvat eldiven için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

10 MİLYON EURO'NUN ALTI MASADA DEĞİL

Yönetim, 10 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

 

 
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