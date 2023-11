Lisanslı sporcu sayısı artan masa tenisinde hedef olimpiyatlarda başarı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, her geçen yıl lisanslı sporcu sayısı artan masa tenisinde olimpiyat oyunlarına odaklandıklarını söyledi.



Çimen, Masa Tenisi Yıldızlar Grup Takım ve Ferdi Yarışmaları için geldiği Kırşehir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 bin civarında lisanslı sporcuya sahip olduklarını aktardı.



Son yıllarda lisanslı sporcu sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Çimen, bu sayının 2021'de 42 bin, 2022'de ise 43 bin olduğunu belirtti.



Çimen, illerde yapılan organizasyonları yakından takip ettiklerini, sporcu sayısının artması için her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.



Hemen hemen her hafta farklı bir şehirde organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Çimen, farklı yaş gruplarındaki müsabakalardan sonra da Türkiye şampiyonaları düzenlediklerini ifade etti.



Çimen, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2024'te Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na hazırlık çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Para masa tenisi bize bağlandı. Para masa tenisindeki sporcularımızın çoğu, Avrupa ve dünya şampiyonu. Bir de olimpiyat şampiyonumuz Abdullah Öztürk var. Dolayısıyla bunların kota müsabakaları var ve onlara devam ediyoruz. Para masa tenisinde 8 kota aldık ama yarışmalar Avrupa'da halen devam ediyor. Normal masa tenisinde ise kota müsabakaları Haziran 2024'e kadar sürecek. Biz de hazirana kadar kota müsabakalarına devam edeceğiz. Yurt içinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapabildiğimiz kadar organizasyon yapmaya çalışıyoruz."



Federasyon olarak olimpiyatlara odaklandıklarını ve madalya hedefiyle yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Çimen, "Umarım hem olimpiyatlara hem de paralimpik oyunlarına masa tenisi branşında katılır ve Türk bayrağını dalgalandırırız." ifadelerini kullandı.



- Veteranlar ve müesseseler ile yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor



Yeni sporcuların yanı sıra halkın da daha fazla masa tenisi oynamasını hedeflediklerini belirten Çimen, şöyle konuştu:



"Masa tenisini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bundan dolayı illerimizde birçok organizasyonumuz var. Veteranlar organizasyonlarımız ciddi boyutlara ulaştı. Buraya katılan 40-45 yaş üstü sporcuların çocukları da spor salonlarına gelmeye başladı. Bunun dışında kamu ve özelde çalışanlara yönelik Müesseseler Türkiye Şampiyonaları düzenliyoruz, Müesseseler İl Birincilikleri yapıyoruz. Toplumda yaygınlaşması anlamında bu tür organizasyonlara ciddi ağırlık veriyoruz."