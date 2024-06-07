Connecticut Üniversitesi'nin koçu Dan Hurley'nin, Los Angeles Lakers'la takımın başantrenörlük pozisyonu için görüşmek üzere bugün Kaliforniya'ya gideceği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka ve sahibi Jeanie Buss'ın UConn başantrenörüyle "anlaşma yapmaya istekli" olması nedeniyle, Hurley ile toplantıda bizzat yer alacaklarını söyledi.



İki tarafın sözleşme parametrelerini tartıştığı ve Hurley'nin UConn'dan Lakers'a gitme konusunda henüz bir karar vermediği ancak görüşmelerde "ivme yakalandığı" belirtildi.



UConn yönetiminin Hurley tarafından Çarşamba günü Lakers'la yaptığı görüşmelerden haberdar edildiği ve kendisinin de bunu Perşembe günü oyuncularına söylediği açıklandı.



Hurley'nin, Lakers'ın JJ Redick'e olan yoğun ilgisine rağmen koç arama sürecinin başından beri Lakers'ın bir numaralı hedefi olduğu iddia edildi.





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