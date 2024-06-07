Haber Tarihi: 07 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 11:12

YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2024 YKS ne zaman

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan adaylar için en önemli sınav tarihleri ve saatleri netleşti. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? 2024 YKS ne zaman, kaç dakika, kaç saat? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2024 YKS ne zaman
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YKS saat kaçta başlıyor sorusu sınava girecek milyonlarca adayın gündeminde. YKS sınavı için beklenen gün geldi. İki gün boyunca üç oturumda yapılacak YKS'nin ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki oturumun başlama saati 10.15 olarak açıklandı. Temel Yeterlilik Testi 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testleri'ne 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki YKS kaçta bitecek? TYT saat kaç saat sürüyor, AYT sınav kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak? İşte 2024 YKS sınavına ilişkin merak edilenler.

YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 YKS:

8 Haziran 2024 Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak.

9 Haziran 2024 Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam edecek.

Aynı gün 9 Haziran 2024 Pazar günü Yabancı Dil Testi (YDT) de yapılacak.

Sınav saatleri ise:

TYT: 10:15 - 13:00

AYT: 10:15 - 13:15

YDT: 15:45 - 17:45

Adaylar, sınav giriş belgelerini 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ÖSYM AİS üzerinden edinebilecekler.

Sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar ve sınav giriş belgelerini alma işlemi için:

ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://osym.gov.tr/

YKS 2024 Sınav Takvimi: https://www.osym.gov.tr/TR,28929/osym-2024-yili-sinav-takvimi-aciklandi-06112023.html
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