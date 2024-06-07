Muğlaspor'da Menaf Kıyanç güven tazeledi

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Menaf Kıyanç seçildi.



Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye yoğun katılım gerçekleşti. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Geçen yıl bu şehir bize inandı, güvendi ve bu sorumluluğu verdi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık, takımı şampiyon yaptık. Biz bunu şehirle beraber başardık. Bundan sonraki süreçte hedefleri artırmamız gerekiyor. Biz bu şehre borcumuzu ödemeye geldik ve borcumuzu ödedik" dedi.



Muğlaspor'un Menaf Kıyanç başkanlığında 27 kişilik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



"Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, İbrahim Güngör, Abdullah Eskihisarlı, Ahmet Niyazi Çağlar, Aşkın Fahri Gezici, Aykut Asar, Barış Yayman, Cahit Alkan, Durmuş Ali Öztürk, Ege Erman Tölek, Erhan Çetinkaya, Fahri Keleş, Hüseyin Özcan, İlker Barış Kalaç, Mahmut Koray Türkan, Muhammet Sevinç, Muzaffer Akgül, Nacide Baş, Oral Kaplan, Özcan Saygın, Rahif Özdemir, Semih Soykan, Süleyman Çulha, Şadi Ballı, Yağmur Küçük."





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