Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'ten altın madalya

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'ten altın madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 00:32
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında yarışan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Şevval İlayda ile Yusuf, Münih kentinde düzenlenen organizasyondaki final maçında, Çinli Jiang Ranxin-Xie Yu ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 17-13 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Ferdi müsabakalarda ise Yusuf 4'üncü, Şevval İlayda 8'inci sırayı aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery