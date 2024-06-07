Ekrem Memnun: ''Umarım istediklerimizi gerçekleştiririz''

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile oyuncular Gökşen Fitik ile Sinem Ataş, hazırlık kampını iyi geçirmek istediklerini söyledi.



Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamada bulunan Ekrem Memnun, bu yaz resmi maçları olmadığını belirterek, "Milli takım havuzunu genişletmek, çok şans veremediğimiz oyuncuları görmek ve ileride kadroda görmek istediğimiz kişileri tanımak için bir kamp organize ettik. Hazırlık maçlarımız olacak. Olimpiyatlara hazırlanan Sırbistan ile karşı karşıya geleceğiz. Ondan sonra, son Avrupa Şampiyonası finalisti İspanya ve son Dünya Kupası finalisti Çin ile oynayacağız. Amacımız oyuncu arkadaşları tanımak ve onlara milli takım kültürünü öğretmek. Bu maçlarda oyunumuzu oturtarak bazı arkadaşlara milli maç tecrübesi kazandırmak istiyoruz. Umarım bu kampı amaçladığımız ve istediğimiz şeylere ulaşarak, sakatlık olmadan bitiririz." ifadelerini kullandı.



Milli oyuncu Sinem Ataş, kampın verimli geçtiğini anlatarak, "Genç ve potansiyelli bir kadroyla yaz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kampta iyi çalışıyoruz ve kendimizi deneme fırsatı buluyoruz. Aramızda yeni arkadaşlarımız da var. FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı penceresinde oynayacağımız maçlarda bir arada olacağımız için birbirimize daha iyi adapte olmaya çalışıyoruz. Kampı iyi noktalamak istiyoruz. Hazırlık maçlarımızda çok iyi takımlarla karşılaşacağız. Bu maçlarda mücadele edip kampı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.



Gökşen Fitik de önlerinde eleme maçları olduğunu vurgulayarak, "Buraya iyi bir kamp geçirmeye geldik. Buradaki dönemimizi ve hazırlık maçlarımızı en verimli şekilde geçirmek istiyoruz. Eleme maçlarına hazır olarak gitmeyi amaçlıyoruz. Onun doğrultusunda hazırlıklarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.



