Trabzonspor'a İtalya'dan transfer piyangosu!

Trabzonspor transfer haberleri: İtalyan ekipleri, Trabzonspor'dan Rayyan Baniya ve Enis Bardhi ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a İtalya'dan transfer piyangosu!
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07 Haziran 2024 10:56
Bir yandan takviyeler için çalışan Trabzonspor, diğer yandan ayrılacak isimlerle ilgileniyor.

Rayyan Baniya'ya İtalya'dan talipler olan bordo-mavililerde bu kez Enis Bardhi'nin talibi çıktı. Torino, Kuzey Makedonyalı oyuncunun peşine düştü. Karadeniz temsilcisinin kapısı önümüzdeki günlerde 28 yaşındaki 10 numara için çalabilir.

Bordo-mavili yönetim gelecek parayla kaynak yaratmayı düşünüyor. Baniya'dan 2-3 milyon euro gelir bekleyen Trabzonspor, Bardhi'den de yaklaşık 3 milyon euro kazanarak bütçeye dahil etmeyi planlıyor.

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