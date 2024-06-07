Arda Kardeşler, Slovenya'da düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lübliyana kentindeki Stozice Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi oynanacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Denis Sabanagic olacak.



