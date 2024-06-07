Arda Kardeşler, Slovenya'da düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Kardeşler, Slovenya'da düdük çalacak
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07 Haziran 2024 00:21
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lübliyana kentindeki Stozice Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi oynanacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Denis Sabanagic olacak.

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