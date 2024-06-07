Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski oyuncuları Sacha Boey'un transferi için gelen soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması!
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07 Haziran 2024 11:47
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, transferde önceliklerden birinin sağ bek olduğunu söyledi.

Başarılı teknik adam, bu açıklamasının ardından eski oyuncuları Sacha Boey'un transferi için gelen soruya cevap verdi.

Okan Buruk, "Sacha Boey'in kiralanması gündeme geldi mi?" sorusunun ardından, "Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." açıklamasında bulundu.

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