Beşiktaş'ta rota Vedat Muriqi!

Beşiktaş, La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'i yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta rota Vedat Muriqi!
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06 Haziran 2024 23:56
Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

Defence Central'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan La Liga ekibi Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriqi'i transfer etmeyi istiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın ilk etapta transferi bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflediği belirtilirken, kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.

Ayrıca 30 yaşındaki yıldız Vedat Muriqi'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi.

LA LIGA'DAN TALİPLERİ VAR

Öte yandan Vedat Muriqi'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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