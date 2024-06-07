NBA başkanı Adam Silver, ligin genişleme takımları eklemek için Amerika Birleşik Devletleri dışına göz atabileceğini söyledi.



Silver genişleme yoluyla herhangi bir takımı eklemek için acele etmese de, vakit geldiğinde ligin uluslararası bir hedefe yönelebileceğini açıkladı:



"Bir noktada Kanada'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri dışına da bakmak isteriz. Bunu yapmak için şu an doğru zaman olmayabilir. Ama aynı zamanda uzun vadeli de düşünüyorum."



Uzunca bir süredir, Las Vegas ve Seattle'ın yeni NBA takımlarının yer alacağı şehirler olduğu iddia ediliyordu.



Lig en son 2004 yılında, daha sonra Hornets olarak yeniden adlandırılan Charlotte Bobcats'in eklenmesiyle genişlemişti.



Vancouver Grizzlies'in 2001'de Memphis'e taşınmasının ardından, ligin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tek takımı 1995 yılında kurulan Toronto Raptors olmaya devam ediyor.



Silver'ın daha önce genişleme adayı olduğundan bahsettiği Mexico City ise, Capitanes takımıyla 2021-22 sezonunda G League'de yer almaya başlamıştı.



Montreal ve Vancouver da bu konuda ilgilerini dile getirirken, son yıllarda sezon öncesi hazırlık maçlarına ev sahipliği yapmışlardı.





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