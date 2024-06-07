Beşiktaş'tan Salih Özcan'a transfer telefonu!

Beşiktaş, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik adam belirsizliğine Bronckhorst'la son veren Siyah-Beyazlılar'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, orta saha takviyesi için listede bulunan milli futbolcu ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu.
TURNUVA SONRASI HEDEF SALİH ÖZCAN
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, orta saha takviyesi için listede bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu. Takıma seviye atlatacak bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'da karar kıldığı ve şartları zorlayacağı öğrenildi. Samet Aybaba, milli yıldızın ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
TRANSFERE ONAY ÇIKABİLİR
Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş bu transferde EURO 24'ün tamamlanmasını bekleyecek. A Milli Takımımız'da sergileyeceği performansın ardından durumu daha da netlik kazanacak olan Salih'in de Türkiye seçeneğine sıcak olduğu, ancak kararını turnuvadan sonra vereceği belirtildi.
27 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.
TURNUVA SONRASI HEDEF SALİH ÖZCAN
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, orta saha takviyesi için listede bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu. Takıma seviye atlatacak bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'da karar kıldığı ve şartları zorlayacağı öğrenildi. Samet Aybaba, milli yıldızın ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
TRANSFERE ONAY ÇIKABİLİR
Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş bu transferde EURO 24'ün tamamlanmasını bekleyecek. A Milli Takımımız'da sergileyeceği performansın ardından durumu daha da netlik kazanacak olan Salih'in de Türkiye seçeneğine sıcak olduğu, ancak kararını turnuvadan sonra vereceği belirtildi.
27 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.