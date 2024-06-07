Beşiktaş'tan Salih Özcan'a transfer telefonu!

Teknik direktör bilmecesine son veren Beşiktaş, şimdi bombaları patlatmak için harekete geçti. Orta sahada hedef milli oyuncu Salih Özcan... Başarılı oyuncu için Samet Aybaba bizzat devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Salih Özcan'a transfer telefonu!
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07 Haziran 2024 08:05
Beşiktaş, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik adam belirsizliğine Bronckhorst'la son veren Siyah-Beyazlılar'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, orta saha takviyesi için listede bulunan milli futbolcu ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu.

TURNUVA SONRASI HEDEF SALİH ÖZCAN

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, orta saha takviyesi için listede bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu. Takıma seviye atlatacak bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'da karar kıldığı ve şartları zorlayacağı öğrenildi. Samet Aybaba, milli yıldızın ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERE ONAY ÇIKABİLİR

Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş bu transferde EURO 24'ün tamamlanmasını bekleyecek. A Milli Takımımız'da sergileyeceği performansın ardından durumu daha da netlik kazanacak olan Salih'in de Türkiye seçeneğine sıcak olduğu, ancak kararını turnuvadan sonra vereceği belirtildi.

27 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. 

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