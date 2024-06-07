NBA Final Serisi ilk maçında Boston Celtics ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.



Boston, maçı 107-89'luk skorla kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti.



Boston'da Jaylon Brown 22 sayı, 6 asist ve 2 asistle galibiyette başrol oynadı. Kristaps Porzingis i20, Jayson Tatum ise 16 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile oynadı.



Dallas'ta Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribaund ve 1 asistlik oyunu mağlubiyete engel olamadı.





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