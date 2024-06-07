Mourinho'dan Lewandowski operasyonu!

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin adı Robert Lewandowski ile anılıyordu.
MOURINHO'DAN İKNA TURLARI
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun Lewandowski'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde; "Mourinho, Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıktı. Polonyalı santrfor, 26 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin adı Robert Lewandowski ile anılıyordu.
MOURINHO'DAN İKNA TURLARI
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun Lewandowski'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde; "Mourinho, Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıktı. Polonyalı santrfor, 26 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
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