Mourinho'dan Lewandowski operasyonu!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu. Polonyalı yıldız yaptığı açıklamada Fenerbahçe söylentilerini reddederken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'dan Lewandowski operasyonu!
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07 Haziran 2024 11:22
Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin adı Robert Lewandowski ile anılıyordu.

MOURINHO'DAN İKNA TURLARI

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun Lewandowski'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde; "Mourinho, Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıktı. Polonyalı santrfor, 26 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

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