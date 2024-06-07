Obi Mikel'den Jose Mourinho'ya uyarı!

Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho çalışmalarına şimdiden başladı.
Portekizli hocanın Chelsea'den öğrencisi olan Mikel ise Portekizli hocaya dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Mikel'in Mourinho'ya önerileri dikkat çekti.
İŞTE O SÖZLER:
''Dünyanın bu bölgesinde oynayacak kadar şanslıydım belki ama şunu söylemeliyim ki bu, memnun edilmesi en kolay seyirci değil. Seni sevecekler; Oyunları kazandığınızda size istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig'e ya da İtalya şampiyonasına göre çok daha sabırsızlar.
''FUTBOLA DELİ OLUYORLAR''
Futbola deli oluyorlar, özellikle de benim oynadığım dönemde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları. Bu insanlar futbolla yaşıyor.
''DİKKATTLİ OLMASI GEREKİYOR''
Sana süre verirler ama kazanamazsan ya da işler yolunda gitmezse çok çabuk aleyhine dönerler; Şaşıracak. Bu nedenle José'nin dikkatli olması gerekiyor. Hayranları harekete geçirmeye çalıştığını anlıyorum Jose'nin ama çok iyi performans sergilemesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa, ona ne kadar çabuk karşı çıkacaklar o zaman anlayacak.''
Portekizli hocanın Chelsea'den öğrencisi olan Mikel ise Portekizli hocaya dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Mikel'in Mourinho'ya önerileri dikkat çekti.
İŞTE O SÖZLER:
''Dünyanın bu bölgesinde oynayacak kadar şanslıydım belki ama şunu söylemeliyim ki bu, memnun edilmesi en kolay seyirci değil. Seni sevecekler; Oyunları kazandığınızda size istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig'e ya da İtalya şampiyonasına göre çok daha sabırsızlar.
''FUTBOLA DELİ OLUYORLAR''
Futbola deli oluyorlar, özellikle de benim oynadığım dönemde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları. Bu insanlar futbolla yaşıyor.
''DİKKATTLİ OLMASI GEREKİYOR''
Sana süre verirler ama kazanamazsan ya da işler yolunda gitmezse çok çabuk aleyhine dönerler; Şaşıracak. Bu nedenle José'nin dikkatli olması gerekiyor. Hayranları harekete geçirmeye çalıştığını anlıyorum Jose'nin ama çok iyi performans sergilemesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa, ona ne kadar çabuk karşı çıkacaklar o zaman anlayacak.''