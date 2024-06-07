Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan ve transfer için gelen soruyu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması!
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07 Haziran 2024 12:01
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendisi için düzenlenen imza töreninde transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan için gelen soruya da yanıt verdi.

Başarılı teknik adam, İlkay Gündoğan için, "İlkay Gündoğan'ı herkes ister. İyi bir Galatasaraylı. Ancak bir sene daha Barcelona'da devam edeceğini duydum." sözlerini sarf etti.

"BÜTÜN AİLEM GALATASARAYLI"

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı." ifadelerini kullanmıştı.

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