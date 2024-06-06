Farioli'nin yerine Franck Haise

Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice, Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük görevine Franck Haise'ı getirdiğini duyurdu.

, Fotoğraf; Imago
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Farioli'nin yerine Franck Haise
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06 Haziran 2024 13:28
Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'i 55 puan ile 5'inci sırada tamamlayan Nice, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezon takımın başına getirilen Francesco Farioli'nin Ajax'a transfer olması nedeniyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Franck Haise getirildi.

53 yaşındaki teknik adam 7 yıldır çalıştığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Lens kulübünden ayrılıp yeni sezonda Nice kulübünün başında olacak.

Öte yandan sportif direktörlüğe ise Florian Maurice'ın getirildiği açıklandı.

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