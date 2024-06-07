Mustafa Kurtuldum, Aliağa Petkim'de

Aliağa Petkim, guard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Kurtuldum, Aliağa Petkim'de
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07 Haziran 2024 13:42
Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Avrupa arenasında da ülkemizi temsil edecek Aliağa Petkimspor, dış transfere başladı.

Aliağa ekibi Tofaş'tan guard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 23 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon Bursa temsilcisinde ligde 3.9 sayı, 1.2 ribaund, 1.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 2.1 sayı ortalamaları yakaladı.

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