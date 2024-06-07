Mustafa Kurtuldum, Aliağa Petkim'de

Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Avrupa arenasında da ülkemizi temsil edecek Aliağa Petkimspor, dış transfere başladı.
Aliağa ekibi Tofaş'tan guard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı.
Anadolu Efes altyapısından yetişen 23 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon Bursa temsilcisinde ligde 3.9 sayı, 1.2 ribaund, 1.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 2.1 sayı ortalamaları yakaladı.
Aliağa ekibi Tofaş'tan guard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı.
Anadolu Efes altyapısından yetişen 23 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon Bursa temsilcisinde ligde 3.9 sayı, 1.2 ribaund, 1.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 2.1 sayı ortalamaları yakaladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU