Aziz Yıldırım: 'Murat Ülker ile görüştüm, istedim'

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran'daki seçim öncesi Halk TV'de açıklamalarda bulundu.
Yönetim kurulu listesiyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesindeki Acun Ilıcalı'nın Murat Ülker'e Jose Mourinho imzalı forma götürmesiyle ilgili olarak, "Listemizdeki Mehmet İman; Murat Ülker'in kuzeni... Her gün beraber. Biz söylemiyoruz, bunlar forma götürüyorlar Murat Ülker'e." dedi.
Aziz Yıldırım, "Ben ilk oğlu Yahya'yı (Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker) istedim listeye. Gelecekte inşallah Fenerbahçe'nin başkanı olur. Murat Ülker ise 'Mehmet Bey'i al' dedi." ifadelerini kullandı.
"Ahmet Özokur, Murat Ülker'in ablasının oğlu. Biz reklam yapmıyoruz!" diyen Aziz Yıldırım, "Batuhan Özdemir de var, Nihat Özdemir'in oğlu. Mustafa Ömer Topbaş ise rahmetli Kadir Topbaş'ın oğlu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Yönetim kurulu listesiyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesindeki Acun Ilıcalı'nın Murat Ülker'e Jose Mourinho imzalı forma götürmesiyle ilgili olarak, "Listemizdeki Mehmet İman; Murat Ülker'in kuzeni... Her gün beraber. Biz söylemiyoruz, bunlar forma götürüyorlar Murat Ülker'e." dedi.
Aziz Yıldırım, "Ben ilk oğlu Yahya'yı (Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker) istedim listeye. Gelecekte inşallah Fenerbahçe'nin başkanı olur. Murat Ülker ise 'Mehmet Bey'i al' dedi." ifadelerini kullandı.
"Ahmet Özokur, Murat Ülker'in ablasının oğlu. Biz reklam yapmıyoruz!" diyen Aziz Yıldırım, "Batuhan Özdemir de var, Nihat Özdemir'in oğlu. Mustafa Ömer Topbaş ise rahmetli Kadir Topbaş'ın oğlu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.