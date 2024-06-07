Milli kuraş sporcusu Yiğit, Avrupa ve dünyada zirveyi hedefliyor

Çankırı'da yaşayan 17 yaşındaki milli kuraş sporcusu Yiğit Aslan, yaklaşık 4 yıl önce başladığı kuraş sporunda Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



İlkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yıl önce judo sporuna başlayan Yiğit, Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etmesinin ardından 4 yıl önce judonun yanında kuraş sporuyla ilgilendi.



Zamanla kendisini kuraşta da geliştiren Yiğit, şampiyonalarda dereceler elde etmeye başladı.



En son Aksaray'da yapılan Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda birinci olan Yiğit, 20-23 Haziran'da Edirne'de gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ve kasım ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasında kürsüye çıkarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.



Haftada 6 gün antrenman yapıyor



Yiğit Aslan, AA muhabirine, yoğun bir antrenman süreci olduğunu söyledi.



Şampiyonalara çok sıkı hazırlandığını anlatan Yiğit, "Şimdi hedefte Avrupa ve dünya şampiyonasında birinci olmak var. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Haziranda Avrupa şampiyonası, kasım ayında dünya şampiyonası var ancak yeri belli değil. Haftada sadece pazar günü hariç antrenmanlar yapıyoruz. Okul olmadığı zamanlar çift antrenmanlar yapıyoruz." dedi.



Küçük yaşlardan beri çok çalıştığını ve hedeflerine ulaşmak istediğini vurgulayan Yiğit, "Yaklaşık 8 yaşında spora başladım o zamandan beri yoğun bir antrenman sürecindeyiz. Çok çalışarak hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonasında derece elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Hayriye Başak da 2016 yılından beri Yiğit Aslan ile beraber çalıştıklarına işaret etti.



Yiğit'in her gittiği müsabakada kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başak, "Yiğit kuraşta Türkiye şampiyonu. Önünde Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası var. İnşallah oralarda da güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Şu an Avrupa ve dünya şampiyonasına yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak, bütün dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.





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