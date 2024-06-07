Trabzonspor'da gözler Yaremchuk'ta

Golcü arayışını sürdüren Trabzonspor'da tüm gözler Roman Yaremchuk'a çevrildi.
Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu 1 yıllığına yeniden kiralamak üzere Southampton'a resmi teklif yapan ancak İngiliz ekibinden olumlu yanıt alamayan Trabzonspor, Roman Yaremchuk için harekete geçmişti.
Karadeniz ekibinin, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Yaremchuk'la her konuda anlaştığı, Club Brugge'le yapılan bonservis pazarlıklarının ise olumlu yönde devam ettiği bildirildi.
Tarafların ortak bir noktada buluşmaya çok yakın oldukları ifade edildi. Kulüplerin anlaşması halinde Roman Yaremchuk, bordo-mavili takımla sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye davet edilecek.
Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu 1 yıllığına yeniden kiralamak üzere Southampton'a resmi teklif yapan ancak İngiliz ekibinden olumlu yanıt alamayan Trabzonspor, Roman Yaremchuk için harekete geçmişti.
Karadeniz ekibinin, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Yaremchuk'la her konuda anlaştığı, Club Brugge'le yapılan bonservis pazarlıklarının ise olumlu yönde devam ettiği bildirildi.
Tarafların ortak bir noktada buluşmaya çok yakın oldukları ifade edildi. Kulüplerin anlaşması halinde Roman Yaremchuk, bordo-mavili takımla sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye davet edilecek.
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