Ozan Kabak: ''Kalbim takım arkadaşlarımla''

A Milli Takım'da İtalya ile deplasmanda oynanan hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelen Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarılamıştı.



Ozan Kabak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak üzgün olduğunu dile getirdi.



İşte Ozan Kabak'ın o paylaşımı;



"Hazmetmesi zor bir durum… Sakatlığım nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağım ve turnuvayı kaçıracağım. Değişmeyen şey sevdiğim işi yeniden yapabilmek için duyduğum büyük istek. Her zamankinden daha hırslıyım. Bir an önce sahalara dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.



Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kalbim takım arkadaşlarımla birlikte."





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